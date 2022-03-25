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15:05 25.03.2022

У РФ відзначається поганий рівень збору резервістів для направлення в Україну - Арестович

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У РФ відзначається поганий рівень збору резервістів для направлення в Україну - Арестович

У РФ відзначається поганий рівень збору резервістів для направлення на війну в Україну, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Відзначається низький морально-вольовий стан (у російських військовослужбовців - ІФ) і головне - поганий рівень збору резервістів. Багато російських військових відмовляються їхати в Україну. Причин кілька: великі втрати, яких вони зазнають, і чутки про них, які вже досягли території РФ", - повідомив Арестович на брифінгу в Офісі президента.

Зокрема, батальйонно-тактична група 200-ї окремої мотострілкової бригади зазнала в Україні значних втрат. "Із 648 військовослужбовців загинули 645. Залишилися троє, і двоє з них поранені", - сказав він.

"Незважаючи на залякування особового складу 7 десантно-штурмової дивізії з Новоросійська позбавленням волі до 2 років за відмову брати участь у війні проти України близько 50% особового складу одного з полків дивізії написали рапорти на відмову від участі в бойових діях в Україні. Також ми знаємо про відмову особового складу підрозділу Росгвардії та поліції їхати сюди. У Ростові-на-Дону 15 таких осіб. Наразі вони зазнають переслідувань з боку російської влади", - додав Арестович.

Він також підтвердив загибель командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Рязанцева Якова Володимировича на аеродромі в Чернобаївці та військовослужбовців 7 десантно-штурмової дивізії, командний пункт яких також розташований на аеродромі в Чернобаївці.

Щодо ситуації на фронті, за словами Арестовича, впродовж доби супротивник намагався завдавати окремих ударів ракетами, проте їх інтенсивність набагато менша, ніж у попередні дні. Війська РФ уникали використання пілотованої авіації на користь БПЛА для ведення розвідки. Повітряні сили України та ППО знищили кілька їхніх апаратів, зокрема крилаті ракети.

Джерело: https://t.me/OP UA/6032

Теги: #війна #арестович
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