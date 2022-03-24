На Донеччині за день загинули 6 людей, з них 2 дитини, поранені 11 осіб

За четвер у Донецькій області від рук окупантів загинули шестеро людей, двоє з них – діти, поранені 11 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Сьогодні (в четвер – ІФ) ми дізналися, що росіяни вбили ще двох дітей на Донеччині: в Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні - 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі. За 24 березня від російських обстрілів загинули троє людей: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранені шестеро людей. Крім того, в Бахмуті медичну допомогу отримала одна особа, поранена в Луганській області", - написав Кириленко у своєму телеграм-каналі.

Також голова Донецької ОВА повідомив, що наразі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та у Волновасі.