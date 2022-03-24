Найвища довіра народу України – до країн Балтії та Польщі, вважає Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Саейму Латвійської Республіки Інарою Мурнієце, Спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен та Головою Рійгікогу Естонської Республіки Юрі Ратасом, які прибули до Києва.

Як повідомляє пресслужба президента, Зеленський наголосив на важливості їхнього візиту в Україну, незважаючи на складну ситуацію, що виникла через російське вторгнення.

"З перших годин ви з нами – на рівні лідерів, на рівні народів. Тому ми вам вдячні. В Україні всі це розуміють, всі це цінують", – сказав він.

"Найвища довіра у народу України – до ваших країн і до Польщі, це правда. Це відповідає тим крокам, які ви зробили назустріч Україні", – додав президент.

Зеленський також висловив подяку за підписання спільної заяви "Про невідкладну необхідність модернізації ППО України", до якої приєдналися представники парламентів Литви, Латвії та Естонії.

"Ми раді й усім тим законодавчим ініціативам, які ви проговорюєте і робите на підтримку України у своїх парламентах, а також на міжнародній арені. Також одними з перших дуже допомогли зі зброєю", – наголосив він.

Як зазначив президент, для ефективного захисту громадян, зокрема мирного населення, Україна потребує озброєння – засобів ППО, літаків та бронетехніки.