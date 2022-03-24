Україні потрібна військова допомога без обмежень - Зеленський на саміті НАТО

Президент України, виступаючи на саміті НАТО, заявив, що Україні потрібна військова допомога без обмежень, як і без обмежень, Російська Федерація застосовує проти України весь свій військовий арсенал.

"Українська армія протистоїть уже місяць у нерівних умовах! І я вже місяць повторюю вам про одне. Щоб рятувати людей і наші міста, Україні потрібна військова допомога без обмежень. Як без обмежень Росія застосовує проти нас весь свій арсенал. Руйнує все живе. Будь-які об'єкти - від житлових будинків до церков, від складів з їжею до університетів, від мостів до лікарень", - заявив президент.