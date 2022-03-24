Повноваження Столтенберга на посаді генсека НАТО може бути продовжено на рік - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг може залишитися на цій посаді ще на рік, повідомляє у четвер норвезька преса.

Так, за даними норвезького телеканалу TV2, це питання планується обговорити на саміті НАТО, який нині відбувається у Брюсселі.

Сам Столтенберг, коментуючи ситуацію, повідомив журналістам у четвер уранці, що залишає вирішення цього питання лідерам 30 країн НАТО.

Водночас TV2 зазначає, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре висловився на підтримку цієї ідеї.

"Якщо цю тему обговорюватимуть на сьогоднішній зустрічі, я не думаю, що будуть якісь серйозні дебати. Якщо на продовження повноважень буде згода, Норвегія виступить на підтримку", - наводить слова глави норвезького уряду телеканал.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг має залишити посаду генсека НАТО 30 вересня, після чого обійняти посаду керуючого Центральним банком Норвегії.