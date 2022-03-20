Події

21:17 20.03.2022

ПриватБанк продовжив технологічні роботи в Приват24 до початку дня 21 березня

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ПриватБанк продовжив технологічні роботи в Приват24 до початку дня 21 березня

Паузи у роботі Приват24 у зв'язку з проведенням технічних робіт, спочатку анонсовані з півночі до 10:00 20 березня, можуть продовжитись аж до початку дня 21 березня, повідомив ПриватБанк.

"Команда ІТ фахівців ПриватБанку другу добу в режимі 24/7 працює над упровадженням резервних потужностей для безперебійної роботи Приват24 та всіх послуг банку за будь-яких обставин, які можливі під час війни", - наводяться у релізі фінустанови ввечері у неділю слова заступника голови правління ПриватБанку Маріуша Качмарека.

"З огляду на велику кількість сервісів та послуг, що надаються ПриватБанком, налаштування потребує більшого часу, ніж планувалося на початку робіт", – зазначив він.

Качмарек зазначив, що така робота унікальна для банківського ринку, і необхідність налаштування багатьох сервісів може протягом 20 березня і початку дня 21 березня спричинити тимчасові паузи в роботі Приват24.

Польська фінансова інспекція (KNF) 4 березня повідомила про зустріч із польськими банками та ПриватБанком для підтримки українського банку, зокрема, його інфраструктури шляхом створення хмарного центру обробки даних у Польщі та підтримки безперервності обслуговування платежів клієнтів банку.

Згідно зі статистикою Національного банку України, на 1 січня 2022 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав у рейтингу 1-е місце (582,85 млрд грн) серед 71 банку, що діяв у країні.

 

 

Теги: #приватбанк
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