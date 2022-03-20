Наступ супротивника зупинено майже на всіх напрямках

Наступальний поступ агресора зупинено майже на всіх напрямках, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Противник продовжує зазнавати втрат, і для поповнення втрат особового складу проводить приховану мобілізацію в Кубані, Приморському краї, Ярославській області та інших регіонах уральського федерального округу.

Російські пропагандисти ведуть підготовку населення РФ до тривалої війни, і навіть поширюють пропаганду про нібито успіхи у проведенні т.зв. "спеціальної військової операції", проводять публічні заходи щодо підтримки війни в Україні.

Є інформація про направлення в Україну "добровольців" з Лівії з метою участі у військових діях на боці РФ.

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей триває мобілізація студентів віком від 18 років.

Окупанти розпочали заміну військових підрозділів на підрозділи росгвардії та поліції у місті Херсон.

Ворог втратив зведений загін 6-го танкового полку під час чергової спроби наступу на Київ. У Броварському районі підрозділи супротивника залишаються відрізаними від постачання палива та продовольства.