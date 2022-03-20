Події

09:35 20.03.2022

У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

1 хв читати
У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

Російські військові у суботу, 19 березня, скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста, де в укритті перебували орієнтовно 400 городян, повідомили у міськраді.

"Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де переховувалися майже 400 маріупольців – жінки, діти і літні люди", – йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

У міськраді наголосили, що будівля зруйнована, а під завалами все ще перебувають мирні люди.

"Інформація про кількість постраждалих уточнюється", – зазначили у міськраді.

 

Теги: #люди #україна #маріуполь #бомбардування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:46 20.03.2022
На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних – голова ОВА

10:18 20.03.2022
Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

10:16 20.03.2022
На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

На Харківщині під обстрілами поліцейські евакуювали майже 200 дітей та їхніх батьків із території Золочівської громади

10:05 20.03.2022
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС

10:00 20.03.2022
Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

09:53 20.03.2022
В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

09:51 20.03.2022
В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

В Україні в неділю працюватимуть сім "зелених коридорів" для жителів Маріуполя, Київської та Харківської областей – Верещук

09:43 20.03.2022
Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

Українські військові запобігли спробі російських ДРГ проникнути до Харкова – Синєгубов

09:23 20.03.2022
Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні - глава МЗС

09:20 20.03.2022
Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Австралія надасть Україні 70 тис. тонн вугілля - Міненрего

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні з початку повномасштабної агресії РФ загинули 115 дітей, понад 140 поранені – Офіс генпрокурора

Українські військові утримують оборону на всіх напрямках, завдаючи противнику серйозних втрат

Троє людей загинули, з них двоє дітей, ще двоє постраждали в результаті обстрілів Рубіжного за минулу добу

Російські окупанти свідомо створюють умови для гуманітарної кризи з метою примусу населення до колабораціонізму – Генштаб ЗСУ

Переговори про мир непрості і неприємні, але вони необхідні

ОСТАННЄ

У центральній частині Рубіжного триває зачистка від окупантів

У результаті нічного ворожого обстрілу лише в одному районі Харкова загинуло 5 цивільних, серед них дитина

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 469,7 млн

За добу харківські рятувальники здійснили понад 20 виїздів для ліквідації пожеж, піротехніки відпрацювали 27 адрес

Глава Луганської ОВА: За добу евакуювали 670 людей, з 24 лютого – 12,5 тис.

Прем'єри Індії та Японії закликали до дипломатичного врегулювання ситуації в Україні

Із Сум евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини

Українські військові здійснили контрнаступ у Маріуполі та на запорізькому напрямку

Глава британського МЗС створила структуру для поширення в Росії інформації Заходу про Україну

Тисячі людей гинуть від голоду на околицях Маріуполя

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА