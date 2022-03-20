У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12, де переховувалися майже 400 городян

Російські військові у суботу, 19 березня, скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі міста, де в укритті перебували орієнтовно 400 городян, повідомили у міськраді.

"Вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де переховувалися майже 400 маріупольців – жінки, діти і літні люди", – йдеться у повідомленні міськради у телеграмі.

У міськраді наголосили, що будівля зруйнована, а під завалами все ще перебувають мирні люди.

"Інформація про кількість постраждалих уточнюється", – зазначили у міськраді.