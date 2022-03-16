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21:05 16.03.2022

Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб причетні до бомбового удару по драмтеатру в Маріуполі були покарані - МЗС

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Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб кожна людина, причетна до бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі та сотням інших злочинів проти українців, була покарана, заявило Міністерство закордонних справ України.

"Режим Путіна вже давно перетнув межу людяності. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, щоб кожна людина, причетна до цього та сотні інших злочинів проти українців, була покарана", - йдеться у заяві МЗС України в середу.

У міністерстві наголосили, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару в місце масового скупчення цивільних людей, Росія вчинила черговий військовий злочин. Також у МЗС звернули увагу на те, що цей злочин був скоєний у той час, коли президент Міжнародного суду ООН зачитувала наказ, який зобов'язав Росію негайно припинити всі військові дії на території України.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити санкційний тиск на Росію, щоб зупинити звірства російської армії в Україні, а також продовжувати надавати нашій державі підтримку для захисту українського народу", - наголошується в заяві МЗС України.

У середу, 16 березня, російська авіація скинула потужну бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була місцем притулку для сотень маріупольців, які втратили свої будинки в результаті бомбардування та обстрілу міста з боку російської армії. Внаслідок бомбового удару було зруйновано центральну частину будівлі театру, багато людей опинилися під завалами. Наразі неможливо встановити точну кількість постраждалих через обстріли.

Теги: #театр #мзс #маріуполь #агресор
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