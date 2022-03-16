Війна в Україні забрала життя мінімум 726 цивільних, ще 1174 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 15 березня 2022 року склали 1900 цивільних (у зведенні на добу раніше – 1834), зокрема 726 загиблих (691), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини в середу.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Згідно з ним, це стосується, наприклад, Волновахи, Маріуполя, Ізюму, де, за повідомленнями, мали місце сотні випадків загибелі або поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема, обстріли із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинув 141 чоловік, 104 жінки, 13 хлопчиків та 7 дівчаток, тоді як стать 32 дітей та 429 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1174 поранених 15 дівчаток і 4 хлопчики, а також 44 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло четверо дітей, а одна дитина була поранена.

УВКПЛ ООН зазначає, що у Донецькій та Луганській областях на опівночі 16 березня було зафіксовано 143 (134) загиблих та 463 (448) поранених на території, контрольованій урядом, та 43 (39) загиблих та 131 (130) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 540 (518) загиблих та 580 (565) поранених.

У зведенні також йдеться, що, за даними уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, станом на 10.00 16 березня на території, контрольованій урядом, загинуло 103 (97) дитини і було поранено понад 100.

Збільшення цифр у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід відносити лише на нові випадки, що мали місце 15 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.