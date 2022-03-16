Події

19:11 16.03.2022

Проєкт договору між Україною та РФ, оприлюднений FT, відображає російські запити і нічого більше – Подоляк

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Оприлюднені у виданні Financial Times дані про проєкт договору між Україною та Росією відображають лише російські вимоги, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Коротко. FT опублікував проєкт, в якому представлена запитувана позиція російської сторони. Більше нічого. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, це припинення вогню, виведення російських військ і гарантії безпеки від низки країн", - написав Подоляк у твіттері.

Раніше у Financial Times з'явилася публікація про нібито спільний план України та РФ щодо завершення війни, який передбачає нейтральний статус України та скорочення чисельності української армії.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1504136862277017607

Теги: #росія #договір #позиції
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