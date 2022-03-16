Міжнародна рада архівів припинила відносини з державними архівними установами Росії та Білорусі

Міжнародна рада архівів (МСА) припинила відносини з державними архівними установами Росії та Білорусі, повідомляє Міністерство юстиції України.

"Виконавчий комітет Міжнародної ради архівів проголосував за припинення відносин із державними архівними установами Росії та Білорусі", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Таким чином, співробітництво припинено з: Федеральним архівним агентством Російської Федерації; Комітетом з питань архівів при уряді Удмуртської Республіки (Росія); Державним комітетом архівів Республіки Татарстан (Росія); Департамент архівів та діловодства Міністерства юстиції Республіки Білорусь.

"Це означає, що всі офіційні контакти між цими установами та їх співробітниками МСА, його організаціями (експертними групами, секціями, філіями), органами та будь-яка їхня участь у діяльності та заходах МСА припиняються".