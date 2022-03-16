Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу - митниця

Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу, серед них - карети швидкої допомоги та пожежні машини, повідомила Державна митна служба.

"Загальний обсяг ввезеної та оформленої митниками 15 березня гуманітарної допомоги – 5,646 тис. тонн. Зокрема, минулої доби було ввезено вогнетривкі захисні ізоляційні матеріали, вогнегасники, одяг, взуття, продукти харчування, засоби гігієни, лікарські засоби, генератори та товари медичного призначення, меблі", - зазначило відомство в телеграм-каналі в середу.

Зокрема, як гумдопомогу Україна минулої доби отримала 145 транспортних засобів.

Як повідомлялося, за добу 14 березня митниця прозвітувала про оформлення 4,6 тис. тонн гумдопомоги.