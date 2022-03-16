Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни
Людям, які втратили роботу та можливість забезпечувати свої сім'ї, потрібно на період війни гарантувати базовий дохід. Гроші на ці виплати та відновлення країни потрібно брати із заморожених у результаті санкцій активів Росії, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.
"Наразі дуже багато хто залишився без роботи, без будь-яких коштів для існування, тому ми просимо парламент і уряд негайно ухвалити відповідні закони, а їх можна розробити в лічені дні, щоб дати цим людям гідну компенсацію. Вона має ґрунтуватися на чесно розрахованому мінімальному прожитковому рівні. Потрібно дати можливість отримувати ці виплати як базовий дохід, доки не завершиться війна і люди не зможуть повернутися до своєї роботи. Це може бути щонайменше 8-10 тис. грн", - зазначила Тимошенко, повідомляє пресслужба політсили.
За її словами, під час вчорашнього засідання Верховної Ради було ухвалено важливі закони, які допоможуть бізнесу працювати у важких умовах, проте цього недостатньо - потрібно гарантувати базовий дохід людям, які внаслідок війни Росії проти України втратили роботу та можливість працювати.
Тимошенко переконана, що кошти на ці виплати, а також відновлення країни можна отримати з рахунків заморожених у результаті накладених санкцій ключових банків Росії. Крім того, Тимошенко наголосила на необхідності вже зараз думати про енергетичну незалежність України.
"Ми не можемо більше купувати енергоносії з Росії. Для цього, по-перше, потрібно забезпечити доставку в Україну всіма можливими способами зрідженого газу. І по-друге, потрібні гроші, які ми отримаємо як компенсацію за наші колосальні втрати під час війни, спрямувати на видобуток власного газу. Це нескладно зробити з наявними новітніми технологіями. Ми можемо мати 100% забезпечення своїм власним газом. У нас є розвідані родовища", - вважає вона.
Окремо Тимошенко звернула увагу на дипломатичні перемоги України. Зокрема, рішення ПАРЄ виключити Росію із Ради Європи, бо вона країна-агресор і не сповідує європейських цінностей.
"А друге рішення ПАРЄ - "посилити захист України, включаючи її повітряний простір". А я ще раз наголошую, що закрите небо для нас - це шлях до перемоги!" - резюмувала Тимошенко.