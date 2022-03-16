Події

17:55 16.03.2022

Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

2 хв читати
Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

Людям, які втратили роботу та можливість забезпечувати свої сім'ї, потрібно на період війни гарантувати базовий дохід. Гроші на ці виплати та відновлення країни потрібно брати із заморожених у результаті санкцій активів Росії, заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Наразі дуже багато хто залишився без роботи, без будь-яких коштів для існування, тому ми просимо парламент і уряд негайно ухвалити відповідні закони, а їх можна розробити в лічені дні, щоб дати цим людям гідну компенсацію. Вона має ґрунтуватися на чесно розрахованому мінімальному прожитковому рівні. Потрібно дати можливість отримувати ці виплати як базовий дохід, доки не завершиться війна і люди не зможуть повернутися до своєї роботи. Це може бути щонайменше 8-10 тис. грн", - зазначила Тимошенко, повідомляє пресслужба політсили.

За її словами, під час вчорашнього засідання Верховної Ради було ухвалено важливі закони, які допоможуть бізнесу працювати у важких умовах, проте цього недостатньо - потрібно гарантувати базовий дохід людям, які внаслідок війни Росії проти України втратили роботу та можливість працювати.

Тимошенко переконана, що кошти на ці виплати, а також відновлення країни можна отримати з рахунків заморожених у результаті накладених санкцій ключових банків Росії. Крім того, Тимошенко наголосила на необхідності вже зараз думати про енергетичну незалежність України.

"Ми не можемо більше купувати енергоносії з Росії. Для цього, по-перше, потрібно забезпечити доставку в Україну всіма можливими способами зрідженого газу. І по-друге, потрібні гроші, які ми отримаємо як компенсацію за наші колосальні втрати під час війни, спрямувати на видобуток власного газу. Це нескладно зробити з наявними новітніми технологіями. Ми можемо мати 100% забезпечення своїм власним газом. У нас є розвідані родовища", - вважає вона.

Окремо Тимошенко звернула увагу на дипломатичні перемоги України. Зокрема, рішення ПАРЄ виключити Росію із Ради Європи, бо вона країна-агресор і не сповідує європейських цінностей.

"А друге рішення ПАРЄ - "посилити захист України, включаючи її повітряний простір". А я ще раз наголошую, що закрите небо для нас - це шлях до перемоги!" - резюмувала Тимошенко.

Теги: #війна #допомога #постраждалі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 16.03.2022
Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

18:10 16.03.2022
Китай продовжує докладати зусиль для сприяння мирним переговорам в Україні - глава МЗС КНР

Китай продовжує докладати зусиль для сприяння мирним переговорам в Україні - глава МЗС КНР

18:04 16.03.2022
Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

Росія має призупинити бойові дії на території України - Міжнародний суд ООН

16:49 16.03.2022
Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі – МОЗ

Кількість аптек в Україні скоротилася порівняно з довоєнним часом більш ніж удвічі – МОЗ

16:43 16.03.2022
Біля Миколаєва збито російський гелікоптер Ка-52

Біля Миколаєва збито російський гелікоптер Ка-52

16:35 16.03.2022
"Військових туристів" зі статусом УБД у нас більше не буде

"Військових туристів" зі статусом УБД у нас більше не буде

16:19 16.03.2022
Мін'юст запустив портал зі збирання доказів злочинів РФ в Україні

Мін'юст запустив портал зі збирання доказів злочинів РФ в Україні

15:53 16.03.2022
Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

15:26 16.03.2022
США направили в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

США направили в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

15:13 16.03.2022
Японія направила Україні партію військової допомоги

Японія направила Україні партію військової допомоги

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

ОСТАННЄ

З Авдіївки та Вугледара в середу успішно евакуювали 200 людей, зокрема 52 дитини – МВС

Миколаївці можуть безкоштовно отримувати продуктові набори у двох відділеннях "Нової Пошти"

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Стефанчук направив на підпис Зеленському 21 законопроєкт, ухвалений Радою у вівторок

Проєкт договору між Україною та РФ, оприлюднений FT, відображає російські запити і нічого більше – Подоляк

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Міжнародна рада архівів припинила відносини з державними архівними установами Росії та Білорусі

Столтенберг: Путін недооцінив українців, але не можна недооцінювати й можливості РФ продовжувати війну

Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу - митниця

Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА