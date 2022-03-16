Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими через військову агресію Росії проти України здійснюватиметься у пріоритетному режимі. Цей перелік було вручено учасникам першого засідання спеціальної міжнародної групи, яка отримала назву REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), йдеться у повідомленні американського Мінфіну.

Публічна частина цього списку складається із 28 прізвищ.

Серед них - Володимир Путін, Сергій Лавров, Сергій Шойгу, Олег Дерипаска, Кирило Дмитрієв, Сулейман Керімов, Юрій Ковальчук, Андрій Костін, Аркадій та Борис Ротенберги, Ігор Сєчин, Кирило Шамалов, Алішер Усманов, Андрій Скоч, Геннадій Тимченко, Микола Токарєв, Олексій Міллер, Віктор Вексельберг, Олександр Бабаков, Олександр Бортников, Валерій Герасимов, Ігор Костюков, Костянтин Малофєєв, Сергій Наришкін, Микола Патрушев, Дмитро Пєсков, Євген Пригожин, Віктор Золотов.