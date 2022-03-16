Події

16:51 16.03.2022

Кулеба подякував Бахрейну за гуманітарну допомогу

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Прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба у розмові з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашідом Аль-Заяні висловив подяку за надання Бахрейном гуманітарної допомоги Україні.

"Здзвонилися з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашідом Аль-Заяні. Бахрейн підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виступає за припинення війни дипломатичним шляхом. Вдячний Бахрейну за солідарність та гуманітарну допомогу Україні", - написав Кулеба.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504104493742448645

Теги: #бахрейн #гумдопомога
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