Кулеба подякував Бахрейну за гуманітарну допомогу

Прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба у розмові з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашідом Аль-Заяні висловив подяку за надання Бахрейном гуманітарної допомоги Україні.

"Здзвонилися з міністром закордонних справ Бахрейну Абдуллатіфом бін Рашідом Аль-Заяні. Бахрейн підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виступає за припинення війни дипломатичним шляхом. Вдячний Бахрейну за солідарність та гуманітарну допомогу Україні", - написав Кулеба.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504104493742448645