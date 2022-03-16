"Військових туристів" зі статусом УБД у нас більше не буде

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна заявляє, що ризики того, що статус учасника бойових дій отримуватимуть ті, хто не брав участі в боях, буде виключено.

"Закон щодо надання статусу УБД добровольцям Сил територіальної оборони Збройних сил України визначає можливість отримання статусу учасника бойових дій добровольцям Сил територіальної оборони і добровольцям сил місцевих територіальних громад. Це означає, що люди, які долучилися до оборони України, у майбутньому можуть звернутися до комісії, що діє при Міністерстві у справах ветеранів, та отримати статус учасника бойових дій. Звісно, для цього необхідно подати пакет необхідних документів, включно з бойовим наказом", – наводить слова Лапутіної пресслужба міністерства.

Міністр нагадала, що згідно з чинним законодавством учасники бойових дій – це люди, які безпосередньо брали участь у бойових діях.

"Статус має надаватися тим, хто перебуває на передовій. Ми розуміємо, що сьогодні це Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Харків, Київська область та інші ділянки, де розгорнулися активні бої. Відповідно до бойових наказів Генштабу ми будемо диференціювати це і визначати, хто саме має право отримати статус УБД. Але зараз, коли вся країна дає відсіч агресору, держава має гарантувати таке право всім, бо ми не знаємо, куди далі повернеться театр воєнних дій. Сьогодні у суспільства є великий запит на справедливість. Я сама бачила "військових туристів", які на три дні приїжджали до зони бойових дій, фотографувалися, а потім отримували статус УБД. Такого більше не буде", - наголосила вона.