Події

15:23 16.03.2022

Кулеба про виключення Росії з Ради Європи: РФ немає місця у європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вітає ухвалене Радою міністрів рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи.

"Я вітаю щойно ухвалене Радою міністрів рішення про негайне виключення Росії з Ради Європи. Росії немає місця в європейських організаціях, оскільки вона веде варварську агресивну війну проти України та скоює численні воєнні злочини", - написав він у твіттері.

Раніше Комітет міністрів Ради Європи вирішив виключити Росію з цієї організації.

"Комітет міністрів … ухвалює в рамках процедури, започаткованої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, що Російська Федерація припиняє бути членом Ради Європи з 16 березня 2022 року", - йдеться в резолюції на сайті Ради Європи в середу.

Рада Європи підтвердила, що агресія РФ проти України є серйозним порушенням РФ своїх зобов'язань за статтею 3 Статуту Ради Європи.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504081546331963398

Теги: #рф #рє #виключення
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