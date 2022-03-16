Мінцифри планує запустити можливість повідомляти державі про руйнування нерухомого майна в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації з наступного тижня планує запустити можливість повідомляти державі про руйнування нерухомого майна через застосунок "Дія", повідомив віцепрем'єр-міністр - глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб уже з наступного тижня можна було повідомити через застосунок і портал "Дія" про зруйновану нерухомість і пошкоджене рухоме майно. Президент заявив про те, що 100% кожен метр втраченої нерухомості буде компенсовано. І вже з наступного тижня можна буде про це повідомити "Дії", - заявив Федоров в ефірі телеканалу "Рада".

Він також зазначив, що багато функцій у "Дії" починають відновлюватися.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=eh8Aka-mHk4