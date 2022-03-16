Події

13:54 16.03.2022

Єврокомісія засудила вбивства цивільних та журналістів: ці вбивства не залишаться без покарання

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Єврокомісія засудила вбивства цивільних та журналістів: ці вбивства не залишаться без покарання

У Європейській комісії засудили вбивство журналістів, які висвітлюють війну Росії проти України: ці злочини не залишаться безкарними.

Відповідну заяву зробив у середу у Брюсселі представник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Комісія обговорила (на засіданні) ситуацію в Україні, потреби (української сторони) та реакцію на них комісії. У цьому контексті дозвольте мені ще раз засудити у найрішучіший спосіб атаки на цивільних, які відбуваються на щоденній основі, зокрема вбивства журналіста Fox News П'єра Закревського та Олександри Кувшинової вчора, буквально наступного дня після вбивства американського журналіста Брента Рено. Це злочини, які не можуть і не залишатимуться непокараними", - заявив він.

Як повідомлялося раніше, П'єр Закревський та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули 15 березня внаслідок артилерійського обстрілу з боку російських військових. Рено працював над проєктом про біженців для видання Time в Ірпені та був убитий російськими військовими 14 березня.

Теги: #журналісти #єк #засудження #агресор
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