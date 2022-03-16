Модель нейтралітету України може бути лише українською - Подоляк

Модель нейтралітету України може бути лише українською, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Так він прокоментував слова голови російської делегації Володимира Мединського про те, що Україна нібито запропонувала "австрійський" або "шведський" варіант свого нейтралітету.

"Безумовно, ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про "шведську" чи "австрійську" моделі нейтралітету. Але Україна наразі перебуває у стані прямої війни з РФ. Тому модель може бути лише "українською" і лише за юридично вивірених "гарантій безпеки". І жодних інших моделей чи варіантів", - сказав Подоляк у коментарі, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це означає, що Україні потрібні абсолютні гарантії безпеки.

"Дійсні, а не протокольні чи будапештські. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну як сьогодні. А беруть активну участь на стороні України у конфлікті та офіційно забезпечують негайні постачання нам необхідного обсягу зброї", - сказав він.

"І, по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрито", - додав Подоляк.

Як зазначив радник глави Офісу президента, Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувала нападати на сусідів.

"На відміну від цих самих сусідів. Саме тому сьогодні Україна хоче мати справді потужний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки…", - резюмував він.