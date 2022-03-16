Пошуково-рятувальні роботи на телевежі на Рівненщині завершено, кількість загиблих збільшилася до 21 – голова ОВА

Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на зруйнованій російськими окупантами телевежі на Рівненщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"Можемо констатувати про завершення аварійно-рятувальних робіт на Антопільській телевежі. Підсумки, на жаль, такі: 21 загиблий, дев'ять постраждалих", - сказав Коваль у відеозверненні у середу.

Він додав, що після завершення роботи рятувальників на телевежі головним завданням місцевої влади є відновлення телесигналу на Рівненщині.

"Тут є успіхи. Фактично чотири місцевих телеканали вже присутні у мовленні Т2. Продовжуємо рухатися щодо відновлення мережі далі", - наголосив голова ОВА.

За його словами, теле- та радіомовлення у регіоні буде повністю відновлено протягом двох днів.

Як повідомлялося, вранці близько 5:25 у понеділок дві ракети атакували телевізійну вежу біля м. Рівного та адміністративне приміщення біля неї. До вечора того самого дня було відомо про дев'ятьох загиблих і дев'ятьох постраждалих унаслідок удару.