Платники єдиного податку 3-ї групи сплачуватимуть 2% з обігу з доходів, отриманих після зменшення ставки - Гетманцев

Платники єдиного податку третьої групи з огляду на ухвалення поправок до Податкового кодексу сплачуватимуть податок 2% з обігу з доходів, які вони отримали після зменшення ставки податку, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Платникам єдиного податку повідомляю, що у зв'язку з ухваленням ВР норм про 2% податок з обігу, податок за такою ставкою сплачують суб'єкти господарювання, як ті, які перейшли на третю групу єдиного податку після ухвалення закону, зокрема знову створені суб'єкти, так і ті, які перебували на ній до його ухвалення, за тими доходами, які вони отримають після зменшення ставки", – написав він у телеграм-каналі у середу.

Для платників єдиного податку першої та другої груп сплата податку на час воєнного чи надзвичайного стану є добровільною, нагадав парламентарій.

Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт №7137-д про податкові стимули, який, зокрема, дозволяє компаніям та фізособам-підприємцям з обігом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок 2%.