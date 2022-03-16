Під обстріл окупантів у Вінниці потрапила телевежа, в місті тимчасово відключено ефірне телемовлення - Держспецзв'язку

Під обстріл російських окупантів у Вінниці в середу потрапила телевежа концерну РРТ, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

"Уранці 16 березня окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що російські окупанти в ніч на середу завдали ракетного удару по Вінниці. "Сьогодні ніч була неспокійною. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено об'єкт. Наразі жертв немає", - сказав Борзов у відеозверненні.