Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

Російські окупанти порушують досягнуті раніше домовленості про тимчасове припинення вогню в районах роботи гуманітарних коридорів, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Під час роботи гуманітарних коридорів за кілька останніх днів з боку Росії розпочалися грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти та точки збору людей, з яких планувалася евакуації мирного населення", - сказала Верещук під час відеозвернення в середу.

Вона зазначила, що напередодні окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі, взявши в заручники понад 400 людей, і наразі загарбники обстрілюють позиції української армії з території лікарні.

"Також ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма і Маріуполя. У таких умовах ми не можемо безпечно вивозити людей", - наголосила Верещук.

Міністр додала, що наразі триває розробка маршрутів для доставки гуманітарної допомоги в захоплені або оточені окупантами українські населені пункти в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській і Херсонській областях.