Події

10:09 16.03.2022

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

1 хв читати
Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

Російські окупанти порушують досягнуті раніше домовленості про тимчасове припинення вогню в районах роботи гуманітарних коридорів, повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Під час роботи гуманітарних коридорів за кілька останніх днів з боку Росії розпочалися грубі порушення домовленостей про припинення вогню. Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, обстрілювати населені пункти та точки збору людей, з яких планувалася евакуації мирного населення", - сказала Верещук під час відеозвернення в середу.

Вона зазначила, що напередодні окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі, взявши в заручники понад 400 людей, і наразі загарбники обстрілюють позиції української армії з території лікарні.

"Також ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест, щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів сьогодні для Ізюма і Маріуполя. У таких умовах ми не можемо безпечно вивозити людей", - наголосила Верещук.

Міністр додала, що наразі триває розробка маршрутів для доставки гуманітарної допомоги в захоплені або оточені окупантами українські населені пункти в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Київській, Чернігівській, Сумській і Херсонській областях.

 

Теги: #росія #порушення #гумкоридори
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:36 16.03.2022
Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

09:30 16.03.2022
Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

07:29 16.03.2022
Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

06:54 16.03.2022
Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

06:37 16.03.2022
Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

06:31 16.03.2022
Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

00:52 16.03.2022
Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

23:26 15.03.2022
ПАРЄ: РФ більше не може бути членом Ради Європи

ПАРЄ: РФ більше не може бути членом Ради Європи

22:12 15.03.2022
У вівторок із 9 узгоджених гумкоридорів спрацювали 7, у середу евакуації на Київщині не буде - Верещук

У вівторок із 9 узгоджених гумкоридорів спрацювали 7, у середу евакуації на Київщині не буде - Верещук

21:46 15.03.2022
До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Уперше бомбардували цивільні об'єкти у Запоріжжі - голова ОВА

ОСТАННЄ

Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

Російські окупанти вертольотами обстріляли цегельний завод у Запорізькій області

Китай готовий до міжнародної співпраці для врегулювання ситуації в Україні шляхом переговорів - глава МЗС КНР

Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, жертв немає – голова ОВА

Уперше бомбардували цивільні об'єкти у Запоріжжі - голова ОВА

У Рубіжному Луганської області в результаті обстрілу одна людина загинула, восьмеро, зокрема дитина, поранені – голова Луганської ОВА

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА