Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

Проведення Росією купонних виплат за доларовими євробондами в рублях вважатиметься суверенним дефолтом після 30-денного пільгового періоду погашення боргу, заявило рейтингове агентство Fitch.

Раніше цього тижня міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що Росія підготувала платіжне доручення для купонних виплат за суверенними єврооблігаціями, які припадають на середу, 16 березня, якщо ж закордонні банки цей платіж здійснити не зможуть через заморозку міжнародних російських резервів, виплати за єврооблігації буде проведено в рублях.

Це будуть перші купонні виплати Росії за євробондами з моменту підписання президентом РФ Володимиром Путіним 5 березня указу про тимчасовий порядок виконання зобов'язань країни перед деякими іноземними кредиторами.

"Така примусова реденомінація виплат за борговими зобов'язаннями означатиме, що дефолт або схожий на дефолт процес розпочався", - йдеться у повідомленні Fitch.

Відповідно до критеріїв Fitch, рейтинги відповідного випуску буде знижено до "D", а довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Росії в іноземній валюті - до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не буде проведено у доларах відповідно до умов випуску остаточно пільгового періоду.

Експерти агентства також зазначають, що купонний дохід за ОФП 2 березня було виплачено лише локальним власникам облігацій, а нерезиденти не отримали грошей у зв'язку із забороною Банку Росії.

"Це також вважатиметься дефолтом, якщо ситуацію не буде виправлено протягом 30 днів із дати платежу", - йдеться у повідомленні Fitch.