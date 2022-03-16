Події

09:30 16.03.2022

Проведення Росією купонних виплат за євробондами у рублях вважатиметься дефолтом - Fitch

2 хв читати

Проведення Росією купонних виплат за доларовими євробондами в рублях вважатиметься суверенним дефолтом після 30-денного пільгового періоду погашення боргу, заявило рейтингове агентство Fitch.

Раніше цього тижня міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що Росія підготувала платіжне доручення для купонних виплат за суверенними єврооблігаціями, які припадають на середу, 16 березня, якщо ж закордонні банки цей платіж здійснити не зможуть через заморозку міжнародних російських резервів, виплати за єврооблігації буде проведено в рублях.

Це будуть перші купонні виплати Росії за євробондами з моменту підписання президентом РФ Володимиром Путіним 5 березня указу про тимчасовий порядок виконання зобов'язань країни перед деякими іноземними кредиторами.

"Така примусова реденомінація виплат за борговими зобов'язаннями означатиме, що дефолт або схожий на дефолт процес розпочався", - йдеться у повідомленні Fitch.

Відповідно до критеріїв Fitch, рейтинги відповідного випуску буде знижено до "D", а довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Росії в іноземній валюті - до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не буде проведено у доларах відповідно до умов випуску остаточно пільгового періоду.

Експерти агентства також зазначають, що купонний дохід за ОФП 2 березня було виплачено лише локальним власникам облігацій, а нерезиденти не отримали грошей у зв'язку із забороною Банку Росії.

"Це також вважатиметься дефолтом, якщо ситуацію не буде виправлено протягом 30 днів із дати платежу", - йдеться у повідомленні Fitch.

Теги: #fitch #росія #виплати #євробонди
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 16.03.2022
Eli Lilly призупинить постачання до РФ ліків, що не є життєво необхідними

Eli Lilly призупинить постачання до РФ ліків, що не є життєво необхідними

10:35 16.03.2022
Лавров заявив про появу сподівань на компроміс у переговорах з Україною

Лавров заявив про появу сподівань на компроміс у переговорах з Україною

10:09 16.03.2022
Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

09:36 16.03.2022
Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

Російські війська з початку вторгнення втратили понад 13,8 тис. осіб, 84 літаки, 108 вертольотів і 430 танків – Генштаб ЗСУ

07:29 16.03.2022
Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

Втрати для України через вторгнення РФ перевищують $500 млрд – Шмигаль

06:54 16.03.2022
Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

Японія скасує для Росії статус "найбільш сприятливої нації" в торгівлі

06:37 16.03.2022
Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Війна для росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

06:31 16.03.2022
Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

Зеленський заявив, що позиції України та росії на переговорах звучать реалістичніше, але ще потрібен час

00:52 16.03.2022
Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

Від початку військової агресії Росії в Україні противник втратив до 40% підрозділів – Генштаб

23:26 15.03.2022
ПАРЄ: РФ більше не може бути членом Ради Європи

ПАРЄ: РФ більше не може бути членом Ради Європи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни – ПРООН

"Укрзалізниця" повідомляє про пошкодження інфраструктури станції "Запоріжжя-2" внаслідок ворожого обстрілу

Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, спрямовані вчора в Міжнародний Червоний хрест щодо відкриття гуманітарних коридорів сьогодні - Верещук

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

ОСТАННЄ

ВР збільшила обсяг держгарантій "Укренерго" на 1,1 млрд грн для приєднання до європейської енергосистеми

90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю у разі посилення війни – ПРООН

UHRA сприяє працевлаштуванню українських готельєрів у ЄС під час вимушеної еміграції

"Укрзалізниця" повідомляє про пошкодження інфраструктури станції "Запоріжжя-2" внаслідок ворожого обстрілу

Два російських винищувачі Су-30см ліквідовано на півдні країни - Командування Повітряних сил ЗСУ

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

Залужний: Оборона Києва – наше стратегічне завдання, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ

З початку російського вторгнення в Україні загинули 103 дитини і понад 100 поранені - генпрокурор

Військові РФ влаштували погром у будівлі Бучанської міськради, шістьох працівників взято в полон – пресслужба міськради

Російські окупанти вертольотами обстріляли цегельний завод у Запорізькій області

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА