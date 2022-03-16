Події

09:08 16.03.2022

Уперше бомбардували цивільні об'єкти у Запоріжжі - голова ОВА

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Уперше бомбардували цивільні об'єкти у Запоріжжі - голова ОВА

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляє, що вперше з початку війни у Запоріжжі цивільні об'єкти зазнали бомбардування.

"Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу "Запоріжжя-2". За попередніми даними ніхто не загинув. Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду", - написав Старух у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що понад 3 тис. людей із Маріуполя вночі доставили до Запоріжжя.

"На другу годину ночі 3 207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Ми вже прийняли та розселили більше ніж 3 000 людей, з них 772 дитини", - зазначив Старух.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл
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