Події

08:33 16.03.2022

У результаті ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку в Києві, попередньо постраждали двоє людей, 37 евакуйовані – ДСНС

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У результаті ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку в Києві, попередньо постраждали двоє людей, 37 евакуйовані – ДСНС

У результаті ворожого обстрілу в середу вранці стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Попередньо постраждали двоє людей, 37 мешканців евакуйовані, повідомили у ДСНС м.Києва.

Як повідомляє пресслужба відомства на сторінці у фейсбуку в середу, 16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

На місце події прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття було встановлено, що в результаті попадання уламків снаряду до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

"За попередньою інформацією, евакуйовано 37 людей, з яких 2 постраждали", - заявили у відомстві.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 фахівців особового складу.

О 7:45 ліквідовано загоряння на балконах 3,10,11 та 12 поверхів та в квартирі на верхньому поверсі 12-поверхового житлового будинку. Тривають аварійно-рятувальні заходи щодо розбору конструкцій будівлі та пошуку постраждалих.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKyiv

Теги: #київ #постраждалі #обстріл
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