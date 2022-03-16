Події

08:28 16.03.2022

Кількість смертей від COVID-19 у світі за тиждень упала на 17% - ВООЗ

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Смертність від коронавірусу за минулий тиждень впала на 17%, захворюваність зросла на 8%, йдеться в щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

У період з 7 до 13 березня захворюваність на коронавірус зросла в регіоні західної частини Тихого океану (на 29%) та в Африці (на 12%). У Європі кількість нових випадків зараження майже не змінилась, у решті регіонів було зафіксовано падіння захворюваності.

Загалом за тиждень у всьому світі було виявлено близько 11,4 млн випадків захворювання на COVID-19.

Смертність від коронавірусу збільшилася лише у регіоні західної частини моря (на 12%). У решті регіонів кількість смертей впала, зокрема, в Африці вона зменшилася на 41%, а Східному Середземномор'ї - на 49%.

Загалом за тиждень було зафіксовано близько 43 тис. спричинених COVID-19 смертей у всьому світі.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 461,6 млн випадків зараження коронавірусом та понад 6 млн смертей від наслідків захворювання.

Теги: #світ #вооз #ситуація #коронавірус
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