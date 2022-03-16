Події

07:48 16.03.2022

У результаті ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку в Києві, попередньо постраждали двоє людей, 35 евакуйовані – ДСНС

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У результаті ворожого обстрілу стався обвал у житловому будинку в Києві, попередньо постраждали двоє людей, 35 евакуйовані – ДСНС

У результаті ворожого обстрілу в середу вранці стався обвал у житловому будинку у Шевченківському районі Києва. Попередньо постраждали двоє людей, 35 мешканців евакуйовані, повідомили у ДСНС м.Києва.

Як повідомляє пресслужба відомства на сторінці у фейсбуку в середу, 16 березня о 06:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про обвал у житловому будинку в Шевченківському районі столиці.

На місце події прибули пожежники найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття було встановлено, що в результаті попадання уламків снаряду до 12-поверхового житлового будинку, стався обвал будинку на 12-му та технічному поверсі, також було частково пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

"За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, евакуйовані 35", - заявили у відомстві.

Зазначається, що рятувальники одразу розпочали евакуацію мешканців з будівлі та ліквідацію окремих осередків пожежі.

На місці задіяно 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 фахівців особового складу.

Теги: #київ #постраждалі #обстріл
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