Події

06:52 16.03.2022

Український берег в Одеській області зазнав артилерійського обстрілу з російських кораблів – А.Геращенко

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Російські кораблі в ніч на середу здійснили артилерійський обстріл берега на Одещині, спроб висадки десанту не було, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Приблизно годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині поблизу села Тузла. Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Промацували", – написав він у телеграмі в ніч проти середи.

Геращенко додав, що спроб висадки десанту не було.

Джерело: @Pravda_Gerashchenko

Теги: #кораблі #обстріл #одеська
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