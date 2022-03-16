Український берег в Одеській області зазнав артилерійського обстрілу з російських кораблів – А.Геращенко

Російські кораблі в ніч на середу здійснили артилерійський обстріл берега на Одещині, спроб висадки десанту не було, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Приблизно годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині поблизу села Тузла. Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Промацували", – написав він у телеграмі в ніч проти середи.

Геращенко додав, що спроб висадки десанту не було.

Джерело: @Pravda_Gerashchenko