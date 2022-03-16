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06:44 16.03.2022

Три російські літаки, три БПЛА, гелікоптер і дві крилаті ракети знищило українське ППО за добу - Командування Повітряних сил ЗСУ

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У вівторок, 15 березня, протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт та дві крилаті ракети окупантів. Вчинено 9 авіанальотів української авіації на колони ворожої техніки та скупчення військ противника.

"15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Один поки не встановлений, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збитий один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у фейсбук у ніч на середу.

Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і за наземними цілями.

"Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила дев'ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів", - зазначили у Командуванні.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Теги: #війна #авіація #успіхи
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