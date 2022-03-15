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22:31 15.03.2022

ПАРЄ рекомендує виключити Росію з Ради Європи

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ПАРЄ проголосувала за вихід Росії з Ради Європи.

"Кількість голосів за: 216 із 219. Це Асамблея, яка нещодавно проголосувала за повернення Росії. Тепер настав час депутінізації. Остаточне рішення залишається за Комітетом міністрів", - написав глава МЗС України Дмитро Кулеба у твіттер у вівторок.

Кулеба також зазначив, що виключити РФ слід було б іще у 2014 році.

У свою чергу голова української делегації в Асамблеї, народний депутат "Слуги народу" Марія Мезенцева зазначила, що за виключення РФ із Ради Європи проголосували 46 країн Європи.

"Росія, намагаючись зберегти обличчя, сьогодні подала листа до Ради Європи про добровільний вихід з організації. Але ми домагаємося виключення Росії, і ми зробили все для цього. Такої єдності в ПАРЄ ще не було – 216 за 219 голосів. ПАРЄ виправляє свої помилки", – наводить висловлювання Мезенцевої пресслужба "Слуги народу".

Фінальний пункт у цій історії поставить Комітет міністрів Ради Європи в четвер, 17 березня, підсумувала Мезенцева.

Джерело: https://twitter.com/dmytrokuleba/status/1503827884825366530?s=21&fbclid=IwAR3mgsBEP-nwzi1Q-aAOcgcGXySlA_sQMjFKqie8tINU7EBVYf

Теги: #рф #пасє #сє
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