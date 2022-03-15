Президента США очікують на саміті ЄС у Брюсселі 24 березня – голова Євроради

Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив, що президент США Джо Байден братиме участь у березневому саміті Європейського Союзу.

"Президент США приєднається до лідерів ЄС у четвер, 24 березня, щоб обговорити підтримку України та її народа, зміцнення трансатлантичного співробітництва", - написав Мішель у твіттері увечері у вівторок.

"У ці лихоліття наші трансатлантичні дії важливі як ніколи", - зазначив глава Євроради.

Раніше у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила: "Президент пізніше цього місяця вирушить до Брюсселя, там він приєднається до позачергового саміту НАТО 24 березня, а також візьме участь у запланованій зустрічі Європейської ради для обговорення теми України", - сказала вона на брифінгу у вівторок.

Псакі зазначила, що темами обговорення під час зустрічей будуть ситуація в Україні, а також підтвердження "непохитної прихильності" союзникам із НАТО.