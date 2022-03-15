Події

20:16 15.03.2022

Байден відвідає Європу наступного тижня для обговорення з європейськими лідерами вторгнення РФ до України

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Президент США Джо Байден відвідає наступного тижня Європу, де має намір провести зустрічі з європейськими лідерами, щоб обговорити вторгнення РФ до України, повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"Також деякі новини, про які ви питали. Президент вирушить до Брюсселя пізніше цього місяця, де він візьме участь у позачерговому саміті НАТО 24 березня", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.

У Білому домі також повідомили, що Байден візьме участь у запланованому саміті Європейської ради для обговорення ситуації в Україні, зусиль щодо запровадження подальших санкцій проти РФ та надання гуманітарної допомоги постраждалим у результаті вторгнення в Україну.

Зі свого боку президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала, що рада продовжити діалог із Байденом щодо вторгнення РФ в Україну під час його візиту до Брюсселя 24 березня.

"Рада продовжити обговорення з Джо Байденом під час його візиту до Брюсселя 24 березня після нашої дуже тісної координації щодо України в останні тижні. Трансатлантична єдність і координація, як і раніше, мають вирішальне значення для посилення тиску на Кремль з метою зупинити цю невиправдану війну", - написала вона у твіттері.

Джерело: https://www.facebook.com/WhiteHouse/videos/1295040961064985

Теги: #сша #європа #байден
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