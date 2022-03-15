Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу на 24 березня для обговорення вторгнення РФ в Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу на 24 березня для обговорення вторгнення РФ в Україну та підтримки України.

"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня у штаб-квартирі НATO . Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - написав він у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1503776807467851781