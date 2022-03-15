Події

18:47 15.03.2022

ВР дозволила Кабміну на час воєнного стану перерозподіляти бюджетні кошти без узгодження з профільним комітетом

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Верховна Рада дозволила Кабінету Міністрів на час воєнного стану перерозподіляти видатки бюджету без узгодження з комітетом парламенту з питань бюджету, а також перерозподіляти кошти між загальним і спецфондом держбюджету без змін до закону про держбюджет.

Відповідні норми містить законопроект №7166, який парламентарії ухвалили у вівторок.

Окрім цього, на час воєнного стану ВР дозволила уряду не розкривати дані про виконання держбюджету, скасувала необхідність складання Бюджетної декларації, прогнозів місцевих бюджетів, дотримання термінів подання місячної та квартальної звітності.

Теги: #законодавство #держбюджет
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