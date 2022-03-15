ВР дозволила Кабміну на час воєнного стану перерозподіляти бюджетні кошти без узгодження з профільним комітетом

Верховна Рада дозволила Кабінету Міністрів на час воєнного стану перерозподіляти видатки бюджету без узгодження з комітетом парламенту з питань бюджету, а також перерозподіляти кошти між загальним і спецфондом держбюджету без змін до закону про держбюджет.

Відповідні норми містить законопроект №7166, який парламентарії ухвалили у вівторок.

Окрім цього, на час воєнного стану ВР дозволила уряду не розкривати дані про виконання держбюджету, скасувала необхідність складання Бюджетної декларації, прогнозів місцевих бюджетів, дотримання термінів подання місячної та квартальної звітності.