РФ виходить із Ради Європи

Рішення про вихід Росії з Ради Європи ухвалено, відповідного листа глави МЗС Сергія Лаврова передано генсеку РЄ, заявив віцеспікер Держдуми, голова делегації РФ у ПАРЄ Петро Толстой.

"Рішення про вихід із Ради Європи ухвалено. Відповідного листа міністра закордонних справ Сергія Лаврова вручено генеральному секретареві організації", - написав Толстой у вівторок у своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що "Росія виходить із Ради Європи з власної волі, це зважене й обдумане рішення".

Толстой також додав, що Росія не планує виплачувати у 2022 році щорічний внесок до Ради Європи. "У зв'язку з безпрецедентним політичним і санкційним тиском на нашу країну Росія не планує виплачувати щорічний внесок до цієї організації", - написав він.

У свою чергу голова комітету Держдуми в міжнародних справах Леонід Слуцький заявив, що РФ із виходом з Ради Європи денонсує Європейську конвенцію з прав людини.