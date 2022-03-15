Вхід до вокзалів та посадку у поїзди в Києві під час комендантської години 15-17 березня дозволено лише транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00 - УЗ

У період дії в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня вхід до вокзалів "Київ-Пасажирський" та "Дарниця", а також посадка в Києві будуть дозволені лише транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал заздалегідь до комендантської години, повідомило АТ "Укрзалізниця" у своєму телеграм-каналі у вівторок.

При цьому вихід із вокзалу може бути обмежений поліцією із міркувань безпеки, попереджає компанія.

"Просимо враховувати це під час планування поїздки та уважно стежити за можливими змінами розкладу", - зазначено у повідомленні.