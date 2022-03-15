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15:32 15.03.2022

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медведєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

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До оновленого британського санкційного списку потрапили близько 350 російських фізичних і юридичних осіб, зокрема прем'єр РФ Михайло Мішустін і мер Москви Сергій Собянін.

Також у вівторок до санкційного списку Великої Британії були внесені прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, міністр оборони Сергій Шойгу, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МВС Володимир Колокольцев, голова Росгвардії Віктор Золотов, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, спеціальний представник президента з питань природоохоронної діяльності, екології й транспорту Сергій Іванов.

Також у списку значиться підприємець Роман Ротенберг та син бізнесмена Аркадія Ротенберга - Павло. У списку є бізнесмен Дмитро Мазепін, його син Микита, а також представник МЗС РФ Марія Захарова, журналіст Володимир Соловйов, гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст, головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян.

Серед бізнесменів, що потрапили під санкції, значаться і Петро Авен, Михайло Фрідман, Андрій Мельниченко, Олександр Винокуров, Вадим Мошкович, Дмитро Пумпянський та його син Олександр, колишній перший заступник голови ВТБ Юрій Соловйов, голова "Интер РАО" Борис Ковальчук.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на відвідування Великої Британії.

Теги: #росія #британія #санкції #велика
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