Події

15:16 15.03.2022

Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

2 хв читати
Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

Гуманітарних коридорів у Луганській області у вівторок немає, проблема із "зеленим коридором" у Маріуполь залишається невирішеною, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні у нас немає коридорів на Луганщині, але попередньо два дні вони працювали і спрацювали добре. Проте залишається величезна проблема із Маріуполем. Наш гуманітарний конвой не може потрапити з Бердянська до Маріуполя", - сказала Верещук на брифінгу у вівторок.

За її словами, автомашини гумкомвою четверту добу не можуть подолати 84 км, що відокремлюють Бердянськ від Маріуполя.

Верещук наголосила, що декілька машин із людьми виїхали з Маріуполя у вівторок, але це "не врятує ситуацію". За її словами, у Маріуполі перебувають 300 тисяч людей, які не мають приватного транспорту.

Віцепрем'єр також розповіла, що не вдається евакуювати мешканців м. Іванків Київської області. "Неможливо наразі це зробити. Люди просять, ми це знаємо. Ми вимагаємо відкрити там коридори", - сказала Верещук.

Також, за її словами, погано працює евакуація цивільного населення з боку Броварів Київської області. "Сьогодні Броварський напрямок теж дуже погано працює. Якоюсь мірою десь потроху по 10-20 автобусів виходить (відправити - ІФ), але це не робота", - сказала вона.

Верещук зазначила, що російська сторона "цинічно бреше", не виконує домовленості та не забезпечує припинення вогню, необхідного для гуманітарних коридорів.

Як повідомлялося, станом на 14:00 вівторка з Маріуполя у напрямку Запоріжжя в евакуацію виїхали 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста, поінформувала Маріупольська міськрада.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя поїхали 2 тисячі машин. Люди прямують маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді з міста", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі.

Теги: #проблема #гумкоридор
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 15.03.2022
Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

07:34 09.03.2022
Дію гуманітарного коридору "Суми-Полтава" було продовжено - голова Сумської ОДА

Дію гуманітарного коридору "Суми-Полтава" було продовжено - голова Сумської ОДА

12:22 08.03.2022
Російські війська розпочали атаку у напрямку гумкоридору а Маріуполі - штаб ООС

Російські війська розпочали атаку у напрямку гумкоридору а Маріуполі - штаб ООС

11:33 08.03.2022
У МЗС України закликають Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гумкоридору із Сум до Полтави

У МЗС України закликають Росію виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню в районі функціонування гумкоридору із Сум до Полтави

10:08 08.03.2022
Гуманітарний коридор для міста Суми має запрацювати у вівторок, перша колона розпочне рух о 10:00 - Верещук

Гуманітарний коридор для міста Суми має запрацювати у вівторок, перша колона розпочне рух о 10:00 - Верещук

19:06 04.03.2022
Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

18:49 04.03.2022
Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

Домовитися про гумкоридори для Маріуполя не вийшло - Денисенко

21:53 01.03.2022
Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

Верещук закликає міжнародні гуманітарні організації забезпечити гуманітарні коридори на Донбасі для евакуації цивільних осіб

07:27 19.01.2022
Відсік модуля "Зірка" МКС може бути ізольований у разі, якщо усунути витік повітря не вдасться

Відсік модуля "Зірка" МКС може бути ізольований у разі, якщо усунути витік повітря не вдасться

07:31 31.08.2021
США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

США не встигли евакуювати з Афганістану всіх, кого хотіли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

Зеленський: Вже ухвалених санкцій недостатньо, потрібно ембарго на будь-яку торгівлю з РФ

ВР позбавила Киву мандата народного депутата – нардеп Желєзняк

ОСТАННЄ

Полтавська область у квітні засіє усі заплановані 1,4 млн га - голова ОВА

Канада додала до санкційних списків щодо РФ ще 15 осіб, включаючи Решетникова, Григоренка, Конашенкова

Кулеба після зустрічі з главою литовського МЗС: Ми працюємо над прискоренням вступу України до ЄС

Військова агресія РФ призвела до зниження ціни е/е на РДН у лютому майже на 23%

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану в Україні до 25 квітня

Зеленський про НАТО: Ми почули, що нам туди не увійти, народ починає це розуміти та розраховувати на себе

Вхід до вокзалів та посадку у поїзди в Києві під час комендантської години 15-17 березня дозволено лише транзитним пасажирам і тим, хто прийде сьогодні до 20:00 - УЗ

Військову допомогу Заходу, що надходить на тиждень, Україна витрачає за 20 годин - Зеленський

ДСНС повідомляє про третього загиблого у 16-поверховому будинку у Святошинському районі в Києві після обстрілу

Розпочалася евакуація персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату на Харківщині - Синєгубов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА