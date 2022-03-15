Гумкоридорів на Луганщині у вівторок немає, з Маріуполем є проблеми - Верещук

Гуманітарних коридорів у Луганській області у вівторок немає, проблема із "зеленим коридором" у Маріуполь залишається невирішеною, заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні у нас немає коридорів на Луганщині, але попередньо два дні вони працювали і спрацювали добре. Проте залишається величезна проблема із Маріуполем. Наш гуманітарний конвой не може потрапити з Бердянська до Маріуполя", - сказала Верещук на брифінгу у вівторок.

За її словами, автомашини гумкомвою четверту добу не можуть подолати 84 км, що відокремлюють Бердянськ від Маріуполя.

Верещук наголосила, що декілька машин із людьми виїхали з Маріуполя у вівторок, але це "не врятує ситуацію". За її словами, у Маріуполі перебувають 300 тисяч людей, які не мають приватного транспорту.

Віцепрем'єр також розповіла, що не вдається евакуювати мешканців м. Іванків Київської області. "Неможливо наразі це зробити. Люди просять, ми це знаємо. Ми вимагаємо відкрити там коридори", - сказала Верещук.

Також, за її словами, погано працює евакуація цивільного населення з боку Броварів Київської області. "Сьогодні Броварський напрямок теж дуже погано працює. Якоюсь мірою десь потроху по 10-20 автобусів виходить (відправити - ІФ), але це не робота", - сказала вона.

Верещук зазначила, що російська сторона "цинічно бреше", не виконує домовленості та не забезпечує припинення вогню, необхідного для гуманітарних коридорів.

Як повідомлялося, станом на 14:00 вівторка з Маріуполя у напрямку Запоріжжя в евакуацію виїхали 2 тисячі автомобілів, ще 2 тисячі перебувають на виїзді з міста, поінформувала Маріупольська міськрада.

"Станом на 14:00 відомо, що з Маріуполя поїхали 2 тисячі машин. Люди прямують маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак - Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді з міста", - йдеться у повідомленні міськради у телеграм-каналі.