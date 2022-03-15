Джонсон пообіцяв Україні підтримку, щоб допомогти захиститись від бомбардувань

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що продовжить підтримувати президента України та українців, посилюючи економічні санкції та надаючи підтримку, щоб допомогти українцям захистити себе від бомбардувань.

"Президент Зеленський мобілізував світову спільноту проти жорстокості Володимира Путіна. Ми продовжимо підтримувати його і український народ - посилюючи економічні санкції та надаючи підтримку, щоб допомогти українцям захистити себе від бомбардувань", - написав Джонсон у твіттері у вівторок.

У свою чергу президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Зеленський поспілкувався з лідерами Великої Британії, Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландів, Швеції, Естонії, Литви, Латвії.

"Коаліція охочих пропонує Україні конкретну оборонну підтримку. Ти не один, ми з тобою, президенте Зеленський. Україна переможе!" - наголосив Науседа.

Джерело: https://twitter.com/GitanasNauseda/status/1503707698424160264?s=20&t=K_IN6WzlPKE90yZ0aGLHSg, https://twitter.com/BorisJohnson/status/1503708792