Події

12:24 15.03.2022

На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

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На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

Начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Марченко звільнив свого заступника та начальника Координаційного гуманітарного штабу області.

"Сьогодні моїм розпорядженням звільнено із займаної посади заступника начальника Одеської ОВА Світлану Фабрикант. Також моїм розпорядженням звільнено із займаної посади начальника Координаційного гуманітарного штабу Одеської області Дмитра Антіпова", - написав Марченко у телеграмі у вівторок.

Зазначається, що начальником Координаційного гуманітарного штабу Одеської області призначено Анатолія Ворохаєва.

 

Теги: #штаб #одеська #ова #гуманітарний
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