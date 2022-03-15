Від атак російських військ постраждали вже 28 споруд духовного значення у 6 областях, більшість із них православні храми - Держетнополітики

Від початку війни від атак російських військ уже постраждало щонайменше 28 споруд духовного значення у шести областях, більшість із них – православні храми, повідомляє Державна служба з етнополітики та свободи совісті.

"Російське вторгнення несе руйнування церквам, мечетям, синагогам і релігійним освітнім закладам у різних регіонах України. У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про "захист православ'я", агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині релігійних спільнот України. Постраждали вже щонайменше 28 споруд духовного значення (не враховуючи прилеглих будівель) у щонайменше шести областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них – православні храми", - йдеться в повідомленні пресслужби Держетнополітики.

Зокрема, 14 березня на територію Української євангельської теологічної семінарії у Києві прилетіли російські снаряди, будівлі семінарії пошкоджені.

12 березня під час бомбардування міста Святогірська Донецької області було частково зруйновано Святогірську лавру; 12 березня зазнав руйнувань унаслідок російських обстрілів храм Православної церкви України у місті Волновасі Донецької області; у ніч із 11 на 12 березня внаслідок обстрілу російськими військами селища П'ятихатки Харківської області постраждав храм Святої благовірної цариці Тамари; 10 березня внаслідок обстрілу з боку окупантів зруйновано храм на честь пророка Іллі та Апостола Андрія Первозванного у селі Мостище Фастівського району Київської області; 10 березня внаслідок чергового обстрілу Сєвєродонецька загарбниками частково зруйновано Христо-Різдвяний кафедральний собор.

Крім того, 9 березня вибуховою хвилею від ракетного обстрілу по Харкову були ушкоджені вікна синагоги Об'єднаної єврейської громади України; 8 березня від обстрілу значно постраждав храм на честь святителя Тихона у Гуляйполі Пологівського району Запорізької області; у ніч із 7 на 8 березня у місті Суми внаслідок авіаційного нальоту російського бомбардувальника постраждала будівля Сумської духовної семінарії УПЦ; внаслідок обстрілу 7 березня постраждали будівлі Єлецького Успенського монастиря в Чернігові; 7 березня у селі Заворичі Броварського району Київської області внаслідок обстрілів згоріла Георгіївська церква; 7 березня через бойові дії знищено храм на честь Пресвятої Богородиці УПЦ у селі В'язівка Житомирської області; 7 березня під час авіаудару по Бишеву Київської області вибуховою хвилею було пошкоджено храм Покрову Пресвятої Богородиці; 6 березня у місті Малині Житомирської області під час обстрілів окупантів снаряд розірвався поряд із Покровською церквою у самому центрі міста; 6 березня поблизу Ірпеня Київської області обстріляли храм Великомученика Георгія Побідоносця; 6 березня під артилерійським обстрілом опинився Свято-Успенський монастир у селі Нікольське у Волноваському районі Донецької області.

Серед іншого 5 березня у селі Ясногородка Київської області під час обстрілу було пошкоджено храм Різдва Пресвятої Богородиці; 5 березня внаслідок обстрілу постраждав храм Вознесіння Господнього у селі Бобрик Київської області; 2 березня отримав пошкодження через обстріли храм на честь святих Жінок Мироносиць у місті Харкові; 2 березня в Успенському соборі міста Харкова внаслідок обстрілу вибиті вікна та вітражі, пошкоджено церковне начиння та оздоблення; 2 березня зазнав ушкоджень від обстрілу Харкова Університетський Антоніївський храм; 2 березня у селищі Талаківка поблизу Маріуполя внаслідок бойових дій було пошкоджено головний купол, дах та дзвіницю храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці; 1 березня у Харкові російська ракета влучила в будівлю курії Харківсько-Запорізької єпархії Римо-католицької церкви в Україні; 1 березня внаслідок російського обстрілу пошкоджено Костянтинівську мечеть і прилеглі господарські приміщення у місті Костянтинівка Донецької області; 28 лютого внаслідок бойових дій у місті Щастя Луганської області пошкоджено Свято-Катерининський храм; 27 лютого внаслідок артилерійських обстрілів були ушкоджені куполи та покрівля Георгіївського храму міста Ніжин Чернігівської області; у ніч із 27 на 28 лютого внаслідок бойових дій у Києві постраждав храм на честь святителя Іоасафа Білгородського на Інтернаціональній площі; у перші дні нападу Росії на Україну в місті Лисичанську Луганської області постраждав Другий Митрофанівський храм і недільна школа.

"Інформацію, зокрема світлини, про ушкодження культових споруд та інші наслідки вторгнення РФ в Україну для релігійних спільнот просимо надсилати на religion@dess.gov.ua. Контактний номер: +380 977053857", - йдеться у повідомленні Держетнополітики.