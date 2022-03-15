Двоє людей загинули після обстрілу в 16-поверховому будинку в Києві - ДСНС

Двоє людей загинули після влучення боєприпасу до 16-поверхового будинку у Святошинському районі Києва рано-вранці у вівторок, повідомляє ДСНС.

"У Святошинському районі в результаті влучення боєприпасу до шістнадцятиповерхового житлового будинку сталися значні руйнування будівлі з подальшим спалахом з 1 до 16 поверху. На місці події виявлено тіла двох загиблих, 27 громадян врятовано", - повідомляє ДСНС.

Крім того, вранці у вівторок у Святошинському районі в результаті попадання боєприпасу до дев'ятиповерхового житлового будинку сталося незначне пошкодження будинку з подальшими незначними локальними займаннями на поверхах. О 05:36 займання локалізовані.

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