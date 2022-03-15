Події

07:37 15.03.2022

За день українські військові знищили чотири вертольоти та один літак ворога – Командування Повітряних Сил ЗСУ

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За день понеділка протиповітряна оборона Повітряних сил України знищила 4 вертольоти та 1 літак агресора, повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Також радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу "Форпост". Безпілотник окупантів спочатку кружляв над Яворівським полігоном, потім заглибився на територію Польщі, повернувся до українського повітряного простору та був збитий ППО. Залишки безпілотника шукають.

Крім цього, є інформація про падіння в Румунії БПЛА типу "Орлан-10", що знаходиться на озброєнні ЗС Росії.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=1180692299336963

Теги: #ппо #зведення
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