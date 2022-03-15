Події

07:35 15.03.2022

У результаті влучення боєприпасу в Києві горів житловий будинок, одна людина госпіталізована – ДСНС

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У результаті влучення боєприпасу в Києві горів житловий будинок, одна людина госпіталізована – ДСНС

Київ. 15 березня. Інтерфакс-Україна – У результаті влучення снаряда в Києві горів житловий будинок, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

"15 березня в Подільському районі Києва, внаслідок влучення боєприпасу до десятиповерхового житлового будинку на вул. Мостицькій, сталося загоряння з 1 до 5 поверху. О 06.46 пожежу локалізовано, а о 06.51 - ліквідовано. Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано На місці було залучено 10 фахівців особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Києві, - йдеться у повідомленні, опублікованому у фейсбук у вівторок.

Крім того, в районі Осокорків на вул. Садовій, в результаті обстрілу сталося влучення боєприпасів до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.

О 05:57 спалах локалізовано на площі 10 м кв., а о 06:40 – ліквідовано. Жертв і постраждалих немає.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/332944848873411

https://t.me/dsns_telegram/4798

Теги: #війна #пожежа
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