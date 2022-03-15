Події

07:17 15.03.2022

Amway зупиняє роботу в Росії

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Міжнародний виробник товарів масового попиту для краси та здоров'я Amway припиняє роботу в Росії через її військову агресію проти України, повідомляється в офіційному релізі компанії.

"Реальність нашого бізнесу така, що у нас є друзі, колеги та підприємці Amway в обох країнах, які роками працювали разом у гармонії із загальною метою. Проте війна, що триває, а також глобальне правове та операційне середовище унеможливлюють продовження бізнесу, як це було, у Росії, тому ми оголошуємо про негайне призупинення імпорту продукції та інших операцій", - пояснила компанія в релізі.

Заснований у 1959 році Amway Corp – міжнародний виробник товарів масового попиту для підтримки краси, здоров'я та господарювання. Наразі працює більш ніж у 100 країнах. Загальний обсяг продажів за 2020 рік становив $8,5 млрд.

Джерело: https://www.amwayglobal.com/newsroom/amway-to-suspend-operations-in-russia/

Теги: #рф #війна #зупинення #amway
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