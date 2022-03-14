Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 24 березня.