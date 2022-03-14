Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 24 березня.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо продовження режиму воєнного стану ще на 30 днів із 24 березня.
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