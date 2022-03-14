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19:57 14.03.2022

Ердоган і Шольц обговорили ситуацію в Україні

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив із канцлером ФРН Олафом Шольцом, який здійснює свій перший офіційний візит до Туреччини, розвиток подій в Україні.

"Ми обговорили розвиток подій у контексті України та Росії, а також двосторонні відносини з дружнім та союзним канцлером Федеративної Республіки Німеччини Олафом Шольцом, який здійснив свій перший офіційний візит до нашої країни. Як у двох союзників із НАТО ми маємо спільні погляди та побоювання", - написав він у твіттері у понеділок.

У свою чергу канцлер Німеччини зазначив, що "з кожною бомбою Росія все далі віддаляється від світової спільноти".

"Я зустрічаюся з президентом Туреччини тоді, коли у Європі вирує війна. З кожною бомбою Росія все далі віддаляється від світової спільноти. Звідси наше спільне звернення до президента Путіна: Зачекайте, рішення може бути лише дипломатичним!" - наголосив Шольц у твіттері.

Джерело: https://twitter.com/RTErdogan/status/1503422140745457666

https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1503419046179614722

Теги: #туреччина #переговори #німеччина
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